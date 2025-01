O câncer pode causar muitos sintomas diferentes, uns sutis e outros mais óbvios. (Consulte também Considerações gerais sobre o câncer e Sintomas do câncer.)

Alguns sintomas aparecem precocemente no decorrer do câncer, como um caroço indolor na mama e, portanto, são importantes sinais de alerta que o profissional da saúde deve avaliar. Outros sintomas, tais como perda de peso e febre, se desenvolvem apenas depois da progressão do câncer. Ainda outros sintomas, como mudança nos hábitos de evacuação, sangue nas fezes ou dificuldade de engolir, são sinais de câncer em locais específicos do corpo.

Como a cura do câncer é mais provável se estiver menos avançado no início do tratamento, é vital descobri-lo cedo. Alguns sintomas podem ser um alerta precoce de câncer e devem, portanto, levar uma pessoa a consultar um médico. Felizmente, a maioria desses sintomas costuma ser causada por distúrbios menos graves. Contudo, o aparecimento de qualquer sinal de câncer não deve ser ignorado.

Alguns sinais de alerta para câncer são gerais. Ou seja, alterações pouco exatas que não ajudam a determinar o câncer em particular. Ainda assim, a sua presença pode levar os médicos a realizar exames físicos e testes laboratoriais necessários para excluir ou confirmar um diagnóstico. Outros sintomas são muito mais específicos e guiam os médicos até um tipo de câncer ou a uma localização em particular.

Os sinais de alerta de um possível câncer incluem os seguintes: