Fatores de risco para o câncer

Numerosos fatores ambientais aumentam o risco de desenvolver câncer.

Fumaça de tabaco contém carcinógenos que aumentam bastante o risco de desenvolvimento de câncer do pulmão, boca, garganta, esôfago, rins e bexiga.

Poluentes do ar ou da água, como o amianto, resíduos industriais, ou a fumaça do cigarro, podem aumentar o risco de câncer. Sabe-se com certeza que várias substâncias químicas causam câncer e suspeita-se o mesmo de muitas outras. Por exemplo, a exposição ao amianto pode causar câncer de pulmão e mesotelioma (câncer da pleura). A exposição a pesticidas está associada a um risco mais alto de alguns tipos de câncer (por exemplo, leucemia e linfoma não Hodgkin). O tempo decorrido entre a exposição às substâncias químicas e o desenvolvimento do câncer pode ser de muitos anos.

A exposição à radiação é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer. A exposição prolongada à radiação ultravioleta, sobretudo a do sol, provoca cânceres de pele. A radiação ionizante é carcinogênica. Estudos de raios X (incluindo a tomografia computadorizada [TC]) usam radiação ionizante e as pessoas que fazem muitos exames têm um pequeno aumento no risco de câncer (consulte também riscos da radiação em exames de imagem).

A exposição ao gás radioativo radônio, emitido pela terra, aumenta o risco de desenvolvimento de câncer do pulmão. Geralmente, o radônio se dispersa rapidamente para a atmosfera e não causa danos. No entanto, se um edifício foi construído sobre um solo com elevado teor de radônio, este pode acumular-se dentro do edifício, produzindo por vezes níveis no ar suficientemente altos, capazes de causar problemas. O radônio é respirado para dentro dos pulmões, onde pode, por fim, causar câncer do pulmão. Em pessoas que são expostas e também fumam, o risco de câncer de pulmão aumenta ainda mais.

Muitas outras substâncias foram investigadas como possíveis causas do câncer, mas mais estudos são necessários para identificar esses produtos químicos que aumentam o risco de câncer.