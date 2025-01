Desenvolvimento e propagação do câncer

A primeira fase no desenvolvimento do câncer é a iniciação, na qual uma alteração ocorrida no material genético da célula (mutação) a prepara para se tornar cancerosa. A alteração no material genético da célula pode ocorrer espontaneamente como um evento aleatório ou por uma exposição externa a uma substância que causa câncer (um carcinógeno).

Os carcinógenos incluem muitas substâncias químicas, tabaco, vírus, radiação e luz solar. No entanto, nem todas as células são igualmente susceptíveis aos carcinógenos. E nem todas as pessoas expostas a um carcinógeno desenvolverão câncer. O risco depende de muitos fatores, por exemplo, da quantidade de exposição que a pessoa teve a esse carcinógeno ou se a pessoa tem uma predisposição genética a um certo tipo de câncer.