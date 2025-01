Defesas contra o câncer

Um antígeno é uma substância estranha reconhecida e visada para destruição pelo sistema imunológico do organismo. Os antígenos encontram-se na superfície de todas as células, mas normalmente o sistema imunológico de uma pessoa não reage contra as suas próprias células. Quando uma célula se torna cancerosa, aparecem novos antígenos, desconhecidos para o sistema imunológico, na superfície na célula. O sistema imunológico pode considerar esses novos antígenos, designados antígenos tumorais, estranhos e pode ser capaz de bloquear ou destruir essas células cancerosas. Esse é o mecanismo através do qual o organismo destrói as células anômalas e é capaz, muitas vezes, de destruir células cancerosas antes que se estabeleçam. Porém, mesmo um sistema imunológico em total funcionamento não pode sempre destruir todas as células cancerosas. No entanto, quando células cancerosas se reproduzem e formam uma grande massa de células cancerosas (um tumor canceroso), o sistema imunológico do organismo pode se sobrecarregar.

Foram identificados antígenos tumorais em vários tipos de câncer, incluindo melanoma, câncer de mama, câncer de ovário e câncer hepático. As vacinas feitas de antígenos de tumores estão sendo usadas para tratar o câncer da próstata, e podem conseguir evitar ou tratar outros tipos de câncer pela estimulação do sistema imunológico. Tais vacinas são uma área de grande interesse da pesquisa.

Alguns antígenos tumorais podem ser detectados através de análises do sangue. Por vezes, esses antígenos são chamados biomarcadores tumorais. As medições de alguns desses marcadores tumorais podem ser utilizadas para avaliar a resposta das pessoas ao tratamento (consulte a tabela Alguns biomarcadores de câncer).