Considerações gerais sobre o câncer

Os tecidos cancerosos (malignos) podem dividir-se em tecidos de sangue e em tecidos formadores de sangue (leucemia e linfomas) e em tumores “sólidos” (uma massa sólida de células). Tumores sólidos cancerosos podem ser categorizados como carcinomas ou sarcomas. Cânceres específicos podem ainda ser categorizados pelo órgão no qual se desenvolveram primeiro e pelo tipo de células das quais surgiu. Por exemplo, carcinoma de células escamosas da pele.

Leucemias e linfomas são cânceres do sangue, dos tecidos formadores de sangue e das células do sistema imunológico. Leucemias se originam de células formadoras do sangue e sobrepujam a produção de células sanguíneas normais na medula óssea. As células cancerígenas de linfomas expandem os linfonodos, produzindo grandes massas na axila, virilha, abdômen ou tórax.

Carcinomas são cânceres de células que revestem a pele, pulmões, aparelho digestivo e órgãos internos. Alguns exemplos de carcinomas são o câncer da pele, dos pulmões, do cólon, do estômago, da mama, da próstata e da glândula tireoide. Normalmente, os carcinomas têm uma incidência maior em idosos do que em jovens.

Sarcomas são cânceres de células mesodérmicas. As células mesodérmicas normalmente formam os músculos, vasos sanguíneos, ossos e tecido conjuntivo. Alguns exemplos de sarcomas são o leiomiossarcoma (câncer do músculo liso que se encontra na parede dos órgãos do aparelho digestivo) e o osteossarcoma (câncer dos ossos). Normalmente, os sarcomas têm uma incidência maior em jovens do que em idosos.