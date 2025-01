Quadros clínicos específicos e de viagem

Os viajantes com cistos pulmonares, enfisema grave, um grande volume de líquido ao redor dos pulmões (derrame pleural) ou colapso recente do pulmão (pneumotórax) ou que tenham realizado cirurgia torácica recente podem apresentar complicações provocadas pelas mudanças de pressão no avião. Essas pessoas não devem voar sem aprovação do médico.

Outros viajantes com doenças pulmonares podem precisar de oxigênio suplementar durante o voo. Um médico determina se a pessoa precisa de oxigênio durante o voo ao medir o nível de oxigênio no sangue. Um nível baixo de oxigênio no sangue é chamado de hipoxemia. Os viajantes devem entrar em contato com a companhia aérea para obter instruções específicas sobre a prestação de oxigênio suplementar. Muitas companhias aéreas não fornecem oxigênio suplementar. Concentradores de oxigênio portáteis são permitidos em voos, assim como os aparelhos de CPAP (pressão positiva contínua nas vias aéreas).

As viagens terrestres em altitudes elevadas podem causar problemas específicos porque há menos oxigênio disponível do que no nível do mar (consulte Doenças da altitude). Em geral, as pessoas com problemas pulmonares leves ou moderados não manifestam qualquer problema em alturas inferiores a 1.500 metros, embora quanto maior for a altitude, maior será a probabilidade de surgirem problemas. As pessoas com problemas pulmonares que viajam para essas áreas ou que as atravessam devem tomar as mesmas precauções tomadas durante o voo.

As viagens de ônibus, trem, carro e barco são seguras para pessoas com doenças pulmonares, embora requeiram um planejamento para garantir o suprimento de oxigênio. Os serviços comerciais podem coordenar o suprimento de oxigênio a viajantes de qualquer lugar do mundo.

Pessoas que sofrem de asma, enfisema ou bronquite talvez notem que seus sintomas pioram em cidades em que a poluição do ar é significativa. Nesse caso, elas precisam de tratamentos complementares com inaladores ou mais medicamentos, como corticosteroides, para controlar os sintomas de forma adequada. Fumar pode piorar uma hipoxemia leve e deve ser evitado antes do voo. Os efeitos do álcool podem ser aumentados pela hipóxia e fadiga e, portanto, é melhor evitar o álcool ao viajar.