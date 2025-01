Problemas em trânsito

A pressão no ouvido e nos seios nasais durante o voo deve-se às mudanças na pressão do ar no avião (pressão da cabine). Normalmente, durante a decolagem e ascensão do avião, a pressão da cabine diminui e as pequenas bolsas de ar presas nos seios nasais e no ouvido médio expandem-se, dando lugar a uma sensação de pressão no ouvido, estalidos, ou os dois, ou desconforto e pressão leve nos seios paranasais. À medida que o avião desce, a pressão na cabine aumenta em relação à pressão nos seios paranasais e no ouvido médio, e ocorrem sintomas semelhantes. Essas sensações leves desaparecem, geralmente, quando se estabelece um equilíbrio entre a pressão dos seios paranasais e dos ouvidos e a pressão da cabine.

Em pessoas com alergias, problemas sinusais e infecções respiratórias comuns, os canais que ligam os ouvidos e os seios nasais ao nariz e à boca ficam inflamados e algumas vezes obstruídos com muco, impedindo que o equilíbrio da pressão seja restabelecido com normalidade. As pessoas com esses problemas podem sentir um mal-estar significativo. Deglutir (principalmente enquanto mantém-se o nariz fechado) frequentemente ou bocejar durante a descida, usar descongestionantes antes da descida ou soprar forte com a boca fechada e narinas fechadas ajuda a equilibrar a pressão do ar. Algumas pessoas chupam balas duras durante a descida. Essas ações são normalmente suficientes para aliviar um mal-estar pequeno do ouvido e dos seios nasais.

Problemas dentários não tratados ou dentes que foram submetidos a procedimentos dentários recentes podem ficar doloridos com a mudança da pressão do ar.

