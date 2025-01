Psicoterapia e suporte para mudança de comportamento

Uso de produtos de reposição de nicotina

Usar alguns tipos de medicamento

Parar de fumar tem uma chance maior de sucesso ao combinar a terapia psicológica com a terapia medicamentosa (exceto para casos incomuns). Existem sete medicamentos eficazes para parar de fumar.

Os profissionais de saúde podem recomendar maneiras de alterar o comportamento, oferecer educação sobre medicamentos para parar de fumar, receitar e oferecer encaminhamentos úteis para mais assistência. Todos os estados dos Estados Unidos têm linhas de telefone para parar de fumar, que podem oferecer suporte adicional para os fumantes que estão tentando parar. A pessoa pode ligar para o número 1-800-QUIT-NOW (1-800-784-8669) nos EUA para entrar em contato com serviços de psicoterapia do estado. As linhas diretas de assistência para parar de fumar parecem ser no mínimo tão eficazes quanto a psicoterapia presencial. A página da internet do Instituto Nacional do Câncer dos EUA (National Cancer Institute) (Smokefree.gov) é um recurso abrangente para ajudar a parar de fumar, no qual são fornecidas informações, planos de tratamento e psicoterapia comportamental personalizada por meio de mensagens de texto e conversas ao vivo.

Hipnose, terapia a laser, tratamentos fitoterápicos e acupuntura não demonstraram ter eficácia para a cessação do tabagismo. No caso de usuários de tabaco sem fumaça, psicoterapia e apoio para mudar o comportamento parecem eficazes, ao passo que as evidências de eficácia da reposição de nicotina e outros medicamentos são mais fracas.

Mudança de comportamento Estratégias de comportamento são recomendadas para parar de fumar. As estratégias de comportamento dão enfoque a Livrar o ambiente de tudo que seja relacionado ao tabagismo (por exemplo, jogar fora todos os cigarros, cinzeiros, isqueiros e evitar lugares onde as pessoas normalmente compram e/ou fumam cigarros)

Reconhecer os estímulos que causam o desejo de fumar que ocorrem durante as atividades diárias normais (por exemplo, conversas por telefone, pausas para tomar café durante o trabalho, refeições, atividade sexual, tédio, problemas no trânsito e outras frustrações, bem como ao acordar)

Depois de reconhecer os estímulos que causam o desejo de fumar, mudar o comportamento que desencadeou o estímulo (por exemplo, dar um passeio em vez de fazer uma pausa para tomar café durante o trabalho) ou substituir o ato de fumar por outro comportamento (por exemplo, chupar balas, mascar um palito, segurar gelo, fazer rabiscos, mascar chiclete ou montar quebra-cabeças ou fazer palavras cruzadas)

Participar de atividades agradáveis e recompensar os esforços de permanecer sem fumar (por exemplo, ouvir música, falar com os amigos, colocar o dinheiro economizado em um cofrinho) Outras estratégias recomendadas incluem praticar atividades físicas, respiração profunda e técnicas de relaxamento, bem como beber água e comer lanches e alimentos de baixo teor calórico e com alto teor de fibras. Sugere-se à pessoa que evite beber álcool ou fumar maconha, porque as duas substâncias podem reduzir temporariamente a disposição da pessoa para parar de fumar. A escolha de uma data para parar de fumar é muito útil. A data para parar pode ser selecionada de maneira arbitrária ou definida para uma ocasião especial (como um feriado ou uma data comemorativa). Um período estressante, como um prazo que se deve cumprir (por exemplo, para o pagamento dos impostos), não é um bom momento para tentar parar de fumar. Caso outras pessoas em casa também fumem, é importante fazer com que a residência se torne um ambiente livre de cigarros. Parar de fumar cigarros completamente (de repente) é melhor que reduzir gradualmente o número de cigarros que fuma. É possível que a pessoa que fuma menos cigarros venha a inalar, inconscientemente, mais profundamente ou fumar o cigarro até o filtro e, portanto, consumir a mesma quantidade de nicotina que antes.

Terapias com suporte medicamentoso Tanto a terapia de reposição de nicotina (TRN) como a bupropiona e a vareniclina são terapias medicamentosas que ajudam a minimizar o desconforto da abstinência de nicotina, o que permite à pessoa se concentrar nos aspectos comportamentais de parar de fumar. A terapia de reposição de nicotina está disponível em várias apresentações farmacêuticas, incluindo adesivo, gomas de mascar, pastilha e spray nasal. Todas elas fornecem a nicotina para o cérebro, mas sem o efeito rápido de um cigarro. A velocidade com que uma droga chega ao cérebro aumenta seu potencial de causar vício. Assim, um número muito pequeno de pessoas se torna dependente de produtos de reposição da nicotina. O adesivo, goma de mascar e pastilhas são produtos de venda livre; o spray nasal está disponível nos Estados Unidos apenas com receita médica. Anteriormente disponível com receita médica, o inalador de nicotina parou de ser vendido nos Estados Unidos em 2023. O spray oral de nicotina está disponível em muitos países fora dos Estados Unidos, mas não recebeu autorização de comercialização nos Estados Unidos. O tratamento combinado de reposição de nicotina, que geralmente combina um adesivo de nicotina de ação prolongada com uma apresentação farmacêutica de ação mais curta (goma de mascar, pastilha ou spray nasal) é uma estratégia particularmente eficaz, que mais do que duplica a possibilidade de parar de fumar em longo prazo. Alguns cuidados são necessários para os produtos de reposição da nicotina: Pessoas com distúrbios de mandíbulas (temporomandibular) não devem usar o chiclete.

Pessoas com sensibilidade grave da pele não devem usar o adesivo.

Esses produtos podem ter efeitos prejudiciais em gestantes.

Pessoas que tiveram infartos do miocárdio ou certos distúrbios dos vasos sanguíneos recentemente deverão conversar com o médico antes de usar um desses produtos. A bupropiona é um antidepressivo que exige receita médica, que demonstrou ajudar fumantes com e sem depressão a pararem de fumar. A bupropiona pode ser usada combinada com um produto de reposição de nicotina. Juntos, eles têm uma taxa mais alta de sucesso do que isolados. O resultado dos dois medicamentos é melhor quando usados com um programa de modificação do comportamento. As pessoas com risco de ter convulsões não devem usar bupropiona. A vareniclina, outro medicamento que exige receita, ajuda a diminuir o desejo pela nicotina e os sintomas de abstinência, faz com que o tabagismo seja menos gratificante e aumenta o sucesso de parar de fumar em longo prazo. A vareniclina age de duas formas: Ela bloqueia parcialmente os receptores no cérebro que são afetados pela nicotina, o que alivia os sintomas de abstinência.

Ela impede que a nicotina se ligue aos receptores, de modo que a atividade de fumar pareça menos gratificante para a pessoa que fuma um cigarro enquanto estiver tomando vareniclina. Algumas pessoas tomando bupropiona de liberação lenta ou vareniclina desenvolveram efeitos colaterais graves no sistema nervoso ou comportamentais, como hostilidade, agitação, humor deprimido, outras anomalias comportamentais, pensamentos suicidas e tentativa de suicídio ou suicídio consumado. A pessoa que apresente qualquer um desses sintomas deve parar de tomar o medicamento imediatamente e avisar o profissional de saúde. As terapias para parar de fumar sob investigação incluem os medicamentos citisina, bromocriptina e topiramato. A terapia com vacina foi estudada e demonstrou ser ineficaz. A reposição de nicotina e outros medicamentos para parar de fumar (bupropiona e vareniclina) são geralmente tomados por oito a doze semanas; alguns podem ser tomados por mais tempo para ajudar a prevenir a recaída ao tabagismo. Atualmente, medicamentos para parar de fumar e produtos de reposição de nicotina não são rotineiramente recomendados para pessoas que Estão grávidas

Não fumam diariamente ou fumam apenas alguns cigarros por dia

Adolescentes (com menos de 18 anos de idade)

Uso de tabaco sem fumaça Em geral, todas as pessoas devem conversar com o profissional de saúde sobre os diversos medicamentos disponíveis para ajudá-las a parar de fumar, para determinar qual é o melhor para elas. A pessoa também precisa ler a bula que vem com todos os produtos de cessação do tabagismo. O uso de cigarros eletrônicos pode, às vezes, ser considerado em programas para parar de fumar, embora a evidência de sua eficácia não seja forte. Além disso, há uma preocupação de que, uma vez que a nicotina inalada por meio de alguns cigarros eletrônicos é administrada ao cérebro tão rapidamente quanto a nicotina de cigarros, a pessoa também possa ficar dependente.