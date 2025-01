University of Utah College of Pharmacy

O chá verde é feito das folhas secas da mesma planta que o chá tradicional. No entanto, as folhas do chá tradicional são fermentadas e as folhas do chá verde são cozidas no vapor, mas não fermentadas. O chá verde pode ser fermentado e bebido ou ingerido em comprimidos ou em cápsulas. O chá verde contém cafeína, mas muitos extratos foram descafeinados. Tem alto teor de flavonoides, polifenóis e catequinas Essas substâncias são antioxidantes, que costumam ser considerados substâncias que protegem as células contra danos causados por oxigênio, mutações e câncer

(consulte também Considerações gerais sobre suplementos alimentares).

Alegações sobre o chá verde O chá verde é tomado por muitos motivos, incluindo a prevenção do câncer e da doença arterial coronariana, bem como o tratamento de verrugas genitais externas. Outros motivos são a redução dos níveis de gordura (lipídios) no sangue, alívio da dor da osteoartrite e dos sintomas da menopausa, além de melhorar a perda de peso, a memória e a longevidade.

Evidências a favor do chá verde Poucos dos benefícios alegados para o chá verde são respaldados por evidências científicas bem fundamentadas. No entanto, o chá verde tópico (aplicado diretamente na verruga) pode ajudar a tratar as verrugas genitais. Estudos também mostraram uma perda de peso pequena, mas significativa, pelos usuários.

Efeitos colaterais do chá verde Os efeitos colaterais estão relacionados aos efeitos (inclusive a dose) da cafeína. Eles incluem insônia, ansiedade, frequência cardíaca acelerada (taquicardia) e tremor leve. As gestantes devem evitar consumir quantidades excessivas devido ao teor de cafeína, devido ao risco de aborto espontâneo. Existem raros relatos de caso que documentam toxicidade hepática. Beber chá verde com o estômago vazio pode aumentar o risco de danos hepáticos, embora isso não tenha sido adequadamente estudado.

Interações medicamentosas com o chá verde A vitamina K no chá verde pode diminuir os efeitos anticoagulantes da varfarina, aumentando, assim, o risco de formação de coágulos sanguíneos. O chá verde pode diminuir os níveis sanguíneos de nadolol, um betabloqueador, bem como de medicamentos que ajudam a reduzir os níveis de colesterol (atorvastatina e rosuvastatina). Se o consumo de chá verde for interrompido abruptamente, os níveis de lítio no sangue podem aumentar e efeitos adversos do lítio podem ocorrer. O chá verde também pode diminuir a absorção de ferro e de ácido fólico.

Recomendações para o chá verde Em geral, o chá verde é considerado seguro, embora os benefícios à saúde, se de fato existirem, são provavelmente leves. As pessoas devem evitar beber grandes quantidades, sobretudo se estiverem grávidas, e devem evitar beber chá verde com o estômago vazio.