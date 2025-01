Não há evidências suficientes para determinar se o alcaçuz é de fato eficaz para úlceras gástricas ou complicações causadas pela hepatite C ou outras doenças hepáticas. As evidências indicam que o alcaçuz combinado com outras ervas alivia os sintomas de indigestão e da síndrome do intestino irritável; no entanto, os estudos clínicos de alcaçuz usado isoladamente e em combinação são limitados, e uma avaliação mais aprofundada é necessária.