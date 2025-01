Com muita frequência, a perda de peso ocorre porque a pessoa ingere menos calorias do que seu corpo precisa. A pessoa pode ingerir menos calorias porque teve queda de apetite ou porque tem um distúrbio que impede o trato digestivo de absorver nutrientes (denominado má absorção). Com menos frequência, a pessoa tem um distúrbio que faz com que use mais calorias (por exemplo, uma glândula da tireoide hiperativa). Algumas vezes, os dois mecanismos estão envolvidos. Por exemplo, o câncer tende a diminuir o apetite, mas também aumenta o gasto de calorias, levando a uma rápida perda de peso.

Quase qualquer doença de longa duração e de gravidade suficiente pode provocar perda de peso (por exemplo, insuficiência cardíaca grave ou enfisema). No entanto, esses distúrbios têm, normalmente, sido diagnosticados pelo tempo em que a perda de peso tem ocorrido. Essa discussão se concentra na perda de peso como o primeiro sinal de doença. As causas podem ser divididas entre as pessoas que têm aumento de apetite, e naquelas das pessoas que têm perda de apetite.

Com aumento de apetite, as causas mais comuns não reconhecidas de perda de peso involuntária são

Uma glândula tireoide hiperativa (hipertireoidismo)

Diabetes não controlado

Distúrbios que provocam má absorção

Com diminuição de apetite, as causas mais comuns não reconhecidas de perda de peso involuntária são