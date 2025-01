Decisões de exames médicos

Os exames preventivos são usados para detectar uma doença em pessoas que não apresentam os sintomas. Por exemplo, a maioria dos profissionais de saúde recomenda que todas as pessoas com mais de 45 anos realizem um exame preventivo para detectar se elas têm câncer de cólon, mesmo que elas não tenham sintomas e tenham uma boa saúde. Os exames preventivos se baseiam na ideia natural de que o desfecho será melhor se uma doença for reconhecida e tratada nos estágios iniciais. Embora seja lógico o suficiente, essa ideia nem sempre está correta. No caso de algumas doenças, tais como o câncer de testículo e câncer de ovário, não parece haver nenhuma diferença no desfecho entre as pessoas cuja doença é detectada pelos exames preventivos e nas pessoas cuja doença é diagnosticada depois do aparecimento dos primeiros sintomas.

Outro possível problema com os exames preventivos é que os resultados normalmente exigem confirmação por meio de um exame mais definitivo. Por exemplo, é possível que uma mulher que tenha resultados alterados em uma mamografia precise fazer uma biópsia da mama. Esses exames definitivos frequentemente são invasivos, desconfortáveis e algumas vezes um pouco perigosos. Por exemplo, uma biópsia pulmonar pode resultar em um pulmão colapsado. Como os exames preventivos algumas vezes têm resultados alterados em pessoas sem a doença (o que é comum, pois nenhum exame é 100% exato), algumas pessoas passam por exames desnecessários que podem causar danos à sua saúde.

Assim, o médico recomenda que sejam realizados exames preventivos apenas no caso de doenças para as quais a realização de exames preventivos demonstrou melhorar os desfechos. Os exames preventivos recomendados são personalizados com base no risco específico da pessoa de ter essa doença.

Os ensaios clínicos são necessários para informar quais exames preventivos são eficazes e quais pessoas devem fazê-los. Apesar desses questionamentos, está claro que, no caso de algumas doenças, tais como hipertensão arterial e câncer de colo do útero, os exames preventivos salvam vidas. Para poder ser útil, o exame preventivo precisa

Ser exato

Ter um custo relativamente baixo

Trazer um baixo risco

Causar pouco ou nenhum desconforto

Melhorar os desfechos