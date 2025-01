Considerações gerais sobre a tomada de decisões médicas

Antes de realizar exames complicados, caros e/ou possivelmente arriscados, os médicos tradicionalmente conversam com as pessoas para explicar com detalhes as metas do plano de diagnóstico e tratamento. Normalmente, as metas de um plano diagnóstico e de tratamento são identificar e depois curar a doença. Contudo, fazer um diagnóstico nem sempre é desejado. A seguir estão apenas 2 exemplos em que de fato isso pode ocorrer:

A pessoa não quer receber tratamento para uma determinada doença.

Não existe um bom tratamento para uma determinada doença.

Por exemplo, se uma pessoa em mau estado de saúde não deseja passar por quimioterapia ou cirurgia caso um câncer seja diagnosticado, pode não ser adequado que essa pessoa corra o risco de apresentar as complicações decorrentes de um exame diagnóstico invasivo, como uma biópsia, para diagnosticar o câncer.

Às vezes, as pessoas não desejam realizar um exame, porque estão preocupadas com o tratamento para uma doença. Um exemplo comum é o câncer, que muitas vezes exige um tratamento desagradável e, às vezes, perigoso. O médico pode relembrar à pessoa que talvez ela tenha uma opinião diferente caso saiba que de fato tem a doença e que fazer os exames não a obriga a receber tratamento.

Da mesma maneira, as pessoas podem não querer realizar exames para doenças que não têm um tratamento conhecido. Um exemplo é a doença de Huntington, que é uma doença neurológica hereditária, progressiva e fatal. É possível que algumas pessoas com antecedentes de doença de Huntington na família prefiram não saber se têm ou não o gene que causa a doença. Outras pessoas gostariam de ser testadas para ajudar a orientar a tomada de decisões de planejamento de vida para si próprias ou para membros da família, que também podem se beneficiar de exames genéticos ou outros exames.

Os profissionais de saúde precisam levar em consideração os possíveis efeitos que eventuais recomendações diagnósticas ou de tratamento podem ter sobre seus pacientes. Eles devem ajudar as pessoas a ponderar as consequências de ignorar uma doença grave, mesmo quando o diagnóstico for improvável. O mesmo tipo de raciocínio é usado para tomar decisões sobre tratamento. É provável que os médicos não recomendem tratamentos que possam ter efeitos colaterais graves para pessoas com uma forma leve da doença. Contudo, se a doença for grave, mas a cura for possível, o médico pode aconselhar às pessoas que os possíveis efeitos colaterais podem valer a pena.

Podem surgir problemas quando os médicos e as pessoas não compartilham as mesmas percepções sobre risco, particularmente em relação ao tratamento. Uma pessoa que ouve falar sobre um possível efeito colateral grave de um medicamento pode ficar muito preocupada, independentemente da frequência com que ele ocorra. O médico pode não ter a mesma preocupação se a possibilidade de aparecimento do efeito colateral for remota. Alternativamente, é possível que o médico não entenda que o que a maioria das pessoas considera ser um efeito colateral menor, pode vir a causar um problema grave para uma pessoa em particular. Por exemplo, se alguém trabalha como motorista, é possível que ele tenha uma preocupação maior em relação a tomar medicamentos que causem sonolência ou que sejam proibidos por lei.

Porém, frequentemente, o equilíbrio entre o risco da doença e seu tratamento não está estabelecido tão claramente. Um médico pode analisar os riscos e os benefícios de um tratamento de forma diferente do paciente. As pessoas devem discutir essas diferenças de opinião com seus médicos. Compreender os riscos pode também ajudar a pessoa a ponderar as alternativas à sua disposição. Um médico pode descrever vários métodos e discuti-los com o paciente para ajudá-lo a decidir entre eles. Ao avaliar os riscos entre as diversas opções e, em seguida, introduzir os seus próprios valores, a pessoa consegue tomar decisões mais informadas sobre os cuidados médicos que receberá.

A pessoa também deve ser muito clara quando estiver expressando suas escolhas para seus médicos, particularmente se ela tiver determinados problemas médicos, como uma doença terminal, que possa impossibilitá-la de expressar seus desejos no futuro (consulte Instruções prévias). Conhecer os desejos e preocupações de familiares próximos e amigos também ajuda o profissional de saúde a prestar a melhor assistência possível.