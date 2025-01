Se uma pessoa tiver sofrido uma lesão por pistola de pregos, devem ser administrados primeiros socorros e deve-se procurar assistência médica imediatamente, mesmo que a lesão pareça insignificante. As medidas de primeiros socorros incluem aplicar pressão sobre a ferida com um pano limpo, se a ferida estiver sangrando, e elevando o membro lesionado acima do nível do coração. A pessoa não deve tentar remover o prego.

O médico avalia as lesões por pistola de pregos ao:

Identificar (e tratar) lesões graves

Controlar o sangramento, se necessário

Verificar se há danos nas estruturas sob a ferida causada pela pistola de pregos

Normalmente, o prego está encravado na ferida quando a pessoa chega ao pronto-socorro ou ao consultório médico.

Se a ferida estiver sangrando, o sangramento deve ser interrompido antes de ser realizada a avaliação. O médico aplica pressão direta na ferida e, quando possível, eleva a parte afetada. Anestésicos que contêm epinefrina, aplicados na ferida, também podem ajudar a reduzir o sangramento. É possível que um torniquete seja aplicado acima da ferida. Isso talvez facilite o exame de feridas nas mãos e dedos das mãos.

O médico inspeciona o local minuciosamente quanto à presença de danos às estruturas sob a lesão, inclusive nos nervos, tendões, vasos sanguíneos, articulações e ossos. Ele também tira radiografias para verificar se há danos ósseos e para determinar a localização geral e o tipo de prego. O tipo de prego afeta a maneira pela qual o prego deve ser removido. Por exemplo, pregos farpados são mais difíceis de remover e são removidos no centro cirúrgico.

As radiografias também podem ajudar o médico a localizar quaisquer objetos estranhos que possam estar presentes.

Talvez seja necessária uma avaliação por um especialista. Por exemplo, se a lesão tiver sido no olho, um oftalmologista é consultado assim que possível.