A quelação, um tipo de prática biológica, representa uma reação química na qual determinadas moléculas se ligam a átomos de metal (por exemplo, cálcio, cobre, ferro ou chumbo). Os medicamentos quelantes, como o ácido etilenodiaminotetracético (EDTA), se ligam aos metais de modo que eles possam ser excretados do corpo. Esses medicamentos costumam ser utilizados na medicina convencional para tratar envenenamento por chumbo, superdosagem de ferro e o envenenamento por outros metais pesados (consulte também Considerações gerais sobre medicina integrativa, complementar e alternativa).

Os profissionais que praticam a terapia de quelação acreditam que muitos distúrbios são causados pelo excesso de algum metal no corpo, mesmo quando a pessoa não é exposta ao metal e exames de sangue não mostram níveis elevados do metal. Assim, eles tratam vários tipos de distúrbios com os medicamentos quelantes.

Usos medicinais da terapia quelante A terapia de quelação com EDTA também foi sugerida como uma maneira de remover o cálcio e, com isso, tratar a aterosclerose e ajudar a prevenir ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais. Contudo, estudos sugerem que esses benefícios da terapia de quelação são negligenciáveis ou inexistentes.

Possíveis efeitos colaterais da terapia quelante Os efeitos colaterais da terapia de quelação para remover cálcio incluem uma baixa concentração de cálcio, um problema que pode ser grave e raramente é fatal. Outros possíveis efeitos colaterais do EDTA incluem pressão arterial baixa, vômitos, fadiga, dor de cabeça, convulsões e dores musculares e das articulações. O uso da terapia de quelação também pode ser prejudicial ao alterar outros processos químicos do organismo, inclusive causando baixos níveis de glicose sanguínea.