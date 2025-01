Na quiroprática, um tipo de prática manipulativa corporal, a relação entre a estrutura da coluna e a função do sistema nervoso é considerada essencial para a manutenção ou recuperação da saúde. O principal método para corrigir essa relação é a manipulação da coluna. Os quiropráticos também podem oferecer terapias físicas (como calor e frio, estimulação elétrica e estratégias de reabilitação), massagem ou acupressão, ou recomendar exercícios ou mudanças de estilo de vida. É possível que eles ofereçam recomendações sobre maneiras que a pessoa pode reorganizar as coisas no ambiente de trabalho para fazer com que seja mais fácil e mais seguro utilizá-las (modificações ergonômicas). Essas modificações podem ajudar a prevenir problemas, como dor nas costas (consulte também Considerações gerais sobre medicina integrativa, complementar e alternativa).

Alguns quiropráticos utilizam a manipulação da coluna para corrigir desalinhamentos sugeridos nas vértebras, na tentativa de restaurar o fluxo dessa energia vital. Esses quiropráticos utilizam uma prática híbrida que inclui a terapia de energia e a manipulação. Outros quiropráticos rejeitam essa crença.

Usos medicinais da quiroprática ou quiropraxia A quiroprática está sendo ativamente estudada. Os problemas que são mais frequentemente tratados pelo quiroprático incluem dor lombar, dores de cabeça, dor no pescoço e dor neuropática causada por compressão sobre um nervo. Estudos clínicos (estudos feitos para determinar a segurança e a eficácia de tratamentos nas pessoas) anteriores demonstraram que a quiroprática tem eficácia no alívio de curto prazo de dor lombar. As diretrizes da prática médica convencional incluem a quiroprática como uma opção de tratamento para a dor lombar súbita que persiste, apesar das medidas que as pessoas tomam por conta própria. Os tratamentos continuados por mais de três meses podem não oferecer mais benefícios. Você sabia que... Os efeitos da manipulação em problemas de saúde não diretamente relacionados ao sistema musculoesquelético (como asma, cólica e infecções de ouvido em crianças) não foram estabelecidos. Os poucos estudos que já foram realizados sugerem que a manipulação não é eficaz para esses distúrbios.

Possíveis efeitos colaterais da quiroprática Complicações sérias resultantes de manipulação da coluna, como dor lombar, lesão nos nervos cervicais e lesão nas artérias do pescoço são raras. Outros efeitos colaterais podem incluir desconforto, dor de cabeça e fadiga que, normalmente, desaparecem em 24 horas. A manipulação da coluna vertebral é contraindicada em pessoas que têm ou tiveram: Osteoporose

Sintomas de dano ou mau funcionamento dos nervos (neuropatia), como perda da sensação ou força em um ou mais membros

Cirurgia anterior da coluna

Acidente vascular cerebral

Distúrbios dos vasos sanguíneos