Uso indevido de medicamentos ansiolíticos e sedativos

Avaliação médica

Os médicos costumam fazer o diagnóstico com base no tipo de medicamento que a pessoa tomou, com base no relato da própria pessoa ou dos amigos. Se não estiver claro por que uma pessoa está sonolenta ou confusa, o médico talvez faça exames para descartar outras possíveis causas para os sintomas, como, por exemplo, níveis baixos de glicose no sangue ou traumatismo craniano. Apesar de alguns exames de droga conseguirem detectar benzodiazepínicos e barbitúricos, o fato de eles serem detectados não significa que os medicamentos são a causa dos sintomas da pessoa. A maior parte dos laboratórios hospitalares não consegue medir as concentrações sanguíneas da maioria dos sedativos.