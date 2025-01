Uso de cigarro eletrônico (vaping)

As possíveis complicações do uso do cigarro eletrônico (vaping) incluem

O uso de nicotina por não fumantes, dando origem à dependência de nicotina

Lesão pulmonar grave

Uma das preocupações é que os não fumantes, especialmente os adolescentes, que inalam a nicotina, fiquem viciados.

Algumas substâncias no vapor parecem dar origem a danos pulmonares graves e, às vezes, à morte. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), a Agência de Controle de Alimentos e Medicamentos dos EUA (Food and Drug Administration, FDA) e outros parceiros de saúde clínica e pública estão investigando um surto nacional de lesão pulmonar associada ao uso de cigarro eletrônico ou vaping. (consulte CDC: Outbreak of Lung Injury Associated with the Use of E-Cigarette, or Vaping, Products).

Tanto os produtos contendo THC como aqueles contendo acetato de vitamina E estão ligados a casos de lesão pulmonar associada ao uso de produtos de cigarro eletrônico ou vaporizador. Os CDC e a FDA recomendam que as pessoas não usem cigarros eletrônicos ou produtos contendo THC, em especial aqueles oriundos de fontes informais como amigos, pessoas da família ou obtidos por meio de tráfico, tanto pessoalmente como pela internet. O acetato de vitamina E não deve ser adicionado a nenhum produto de cigarro eletrônico ou vaporizador.