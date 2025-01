Solventes voláteis

Tratamento de eventuais danos aos órgãos

Psicoterapia para drogas

O tratamento de crianças e adolescentes que usam inalantes envolve a avaliação e tratamento de eventuais danos a órgãos.

As taxas de recuperação do uso de inalantes estão entre as mais baixas entre as substâncias que alteram o humor. O tratamento de adolescentes com dependência de solventes é difícil e é comum ocorrer recaídas. No entanto, a maioria dos usuários para até o fim da adolescência. Educação e psicoterapia para melhorar a saúde mental e as habilidades sociais e para controlar problemas sociológicos podem ajudar.