Quedas devido à hospitalização

As condições em um hospital podem aumentar o risco de queda, sobretudo para idosos. Depois de ficar na cama por um longo período (repouso no leito), os músculos da perna podem ficar fracos e menos capazes de apertar as veias da perna e, portanto, forçar o sangue em direção ao coração. Assim, o sangue se acumula nas pernas quando o paciente se levanta, fazendo com que a pressão arterial caia e que a pessoa se sinta tonta e com a sensação de que vai desmaiar (um quadro clínico denominado hipotensão ortostática).

Além disso, às vezes o paciente recebe medicamentos que fazem com que ele se sinta tonto, sonolento ou confuso. Uma cama pode ser alta demais ou ter grades, fazendo com que seja mais difícil sair dela. A iluminação pode ser baixa e, portanto, é possível que o paciente não veja os obstáculos. O paciente que está confuso ou desorientado tem maior probabilidade de cair.

Como estar em um hospital interrompe as rotinas comuns, os pais que estão no hospital para cuidar de um recém-nascido ou de uma criança pequena doente podem esquecer as precauções comuns, como subir as grades do berço quando o recém-nascido está no berço

