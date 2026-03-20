가와사키병에 관해 부모가 알아야 할 사항

가와사키병은 신체 전체의 혈관에 염증을 유발하는 자가면역 질환입니다. 이는 5세 미만의 소아에서 가장 흔히 발생합니다. 드물지만, 즉각적인 치료가 이루어지지 않으면 심각한 합병증으로 이어질 수 있습니다. 부모는 가와사키병의 징후와 증상, 그리고 언제 의사에게 연락해야 하는지를 알아야 합니다. 다음은 소아과 의사들이 가와사키병에 대해 가장 흔히 받는 질문에 대한 답변입니다.

가와사키병의 위험군은 누구입니까?

가와사키병이 있는 대부분의 소아는 5세 미만입니다. 드물게 생후 4개월 미만의 영아, 청소년, 성인이 이 질환에 걸릴 수 있습니다. 남아가 여아보다 약간 더 자주 영향을 받습니다.

가와사키병의 원인은 알려져 있지 않습니다. 아마도 바이러스 감염을 포함한 여러 유발 요인이 신체로 하여금 매우 강한 단기 염증 상태를 유발하게 하는 것으로 보입니다. 다른 자가면역 질환과 마찬가지로 유전적 요인이 관여할 가능성이 높지만, 그 정확한 역할은 알려져 있지 않습니다.

가와사키병의 징후는 무엇입니까?

가와사키병에는 여러 가지 특징적인 증상이 있습니다. 일부 경우에는 이러한 증상이 홍역이나 성홍열과 같은 보다 흔한 질환과 혼동될 수 있습니다. 2세에서 6세 사이의 소아에서 나타나는 전형적인 사례의 경우, 대부분은 5일 이상 100.4°F(38°C)를 초과하는 발열이 있으며, 다음 다섯 가지 증상 중 최소 네 가지를 보입니다:

분비물이 없는 눈의 충혈

발적되고 건조하며 갈라진 입술과 붉은 딸기혀

손과 발의 부종, 발적 또는 짙은 자주색 변색, 그리고 결국에는 피부 박리

몸통 부위에 나타나는 발적, 자주색 또는 적갈색의 반점성 발진

목의 부기와 압통이 있는 림프절

심한 과민성은 의사들이 주의 깊게 관찰하는 여섯 번째 증상으로 흔히 간주됩니다. 아이에게 젖병을 주거나, 안아주거나, 주의를 다른 데로 돌리는 등 달래기 위한 지지를 제공하더라도 달래기가 매우 어려운 경우, 위의 증상이 함께 존재한다면 이는 가와사키병의 징후일 수 있습니다.

생후 6개월 미만의 소아에서는 유일한 증상이 지속적인 발열일 수 있으며, 또는 영아에서는 가장 흔한 징후 중 한 가지 또는 두 가지만 나타날 수 있습니다. 동시에, 소아에서 발열의 원인은 가와사키병보다 훨씬 더 흔한 다른 원인들이 많다는 점을 유의하는 것이 중요하므로, 모든 발열이 해당 소아에게 가와사키병이 있음을 의미하는 것은 아닙니다.

왜 신속한 치료가 그렇게 중요한가요?

가와사키병을 특징짓는 염증은 심장 주변의 혈관을 침범하는 경우 특히 위험할 수 있습니다. 실제로 가와사키병은 소아에서 후천성 관상동맥 질환의 가장 흔한 원인입니다. 신속한 치료는 관상동맥 질환의 위험을 크게 감소시킵니다.

소아가 치료받지 않는 경우, 대개 질병 시작 후 1~4주 시점부터 심장 문제가 발생할 수 있습니다. 몇몇 소아는 가장 심각한 심장 문제인 심장동맥 벽의 팽창(관상동맥류)이 발생합니다. 이러한 동맥류는 파열하거나 혈액 응고를 촉발하여 심장마비와 돌연사를 유발합니다. 치료는 심장 합병증 위험을 크게 감소시킵니다.

가와사키병의 표준 치료는 정맥으로 투여되는 혼합 면역글로불린입니다. 대개 환자는 단일 주입 후 증상이 호전되고 발열이 감소합니다. 의사들은 또한 발열 및 기타 증상을 치료하고 관상동맥 동맥류를 예방하는 데 중점을 둡니다.

언제 의사에게 연락해야 합니까?

소아에게 발열이 있는 경우에는 언제든지 주의 깊게 관찰하는 것이 중요합니다. 발열이 5일 동안 지속된 경우, 소아의 소아과 의사에게 연락하는 것이 바람직한 다음 단계입니다. 이 시점에서는 여전히 바이러스 감염이 더 가능성이 높은 원인입니다(가와사키병은 드물며 일반적으로 보다 특징적인 다른 증상들이 동반된다는 점을 유념해야 합니다). 그러나 발열이 있은지 5일 후에는 대부분의 경우 의사는 해당 소아가 의료 전문가의 진료를 받도록 권고합니다. 일반적으로 소아과 의사들은 가와사키병에 매우 익숙합니다. 이들은 어떤 증상을 확인해야 하는지 알고 있으며, 적절한 다음 조치를 권고할 수 있습니다.

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