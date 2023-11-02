비스테로이드성 항염증제(NSAIDs)의 작용 방법
비스테로이드성 항염증제(NSAID)는 다음의 두 가지 방식으로 작용합니다.
NSAID가 이러한 효과를 나타내는 이유는 프로스타글란딘이라 불리는 호르몬 유사 성분들의 생성량을 줄이기 때문입니다. 다른 프로스타글란딘은 신경 세포를 통증 신호에 더 잘 반응하게 하여 혈관을 넓히는(확장시키는) 것과 같은 다른 기능을 가지고 있습니다.
대부분의 NSAID는 프로스타글란딘의 형성에 중요한 역할을 담당하는 두 사이클로옥시지네이스(COX) 효소(COX-1 및 COX-2)를 모두 차단함으로써 프로스타글란딘의 생성을 억제하는 작용을 합니다. NSAID의 일종인 콕시브(COX-2 억제제)는 주로 COX-2 효소들을 차단하는 경향이 있습니다.
염증 및 그에 따른 통증을 촉진하는 프로스타글란딘의 생성 과정에서는 COX-2 효소만 관여합니다. 이러한 프로스타글란딘은 손상(화상, 골절, 염좌, 긴장 또는 미생물의 침입)에 대한 반응으로 방출됩니다. 그 결과, 다음과 같은 보호 반응의 일환에서 염증이 발생합니다. 손상된 부위에 공급되는 혈액량은 늘어나며, 손상된 조직을 다른 조직으로부터 격리하고 외부에서 침입한 모든 미생물들을 제거하기 위해 체액 및 백혈구가 해당 부위에 전달됩니다.
COX-1 효소의 작용을 통해 형성된 프로스타글란딘은 소화관을 위산으로부터 보호하는 데 도움을 주며 혈액 응고 과정에서 중요한 역할을 담당합니다. 대부분의 NSAID는 COX-1 효소를 차단하여 이러한 프로스타글란딘의 생성량이 줄어들기 때문에 위 점막을 자극할 수 있습니다. 이러한 자극은 소화불량, 소화관 궤양 및 소화관 출혈을 유발할 수 있습니다.
콕시브는 주로 COX-2 효소를 차단하기 때문에 위 자극으로 인한 문제들을 일으킬 가능성이 비교적 적습니다. 그러나 콕시브는 일부 COX-1 효소들을 차단하기 때문에 오히려 이러한 문제들이 발생할 위험을 약간 더 높일 우려가 있습니다.