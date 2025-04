외음부 봉입체와 표피 낭종

출판사 승인 받음. 출처: Spitzer M, Mann M. In Atlas of Clinical Gynecology: Gynecologic Pathology. 편집자: M Stenchever(시리즈 편집자) 및 B Goff. Philadelphia, Current Medicine, 1998 (국제 외음부 질환 연구 협회[International Society for the Study of Vulvar Disease] 제공)