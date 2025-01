고혈압성 세동맥 신경화증

미국 신장병 환자 협회(American Association of Kidney Patients, AAKP) : AAKP는 신장 질환이 있는 환자들에게서 교육, 옹호, 지역사회 소속감 증진을 통해 환자의 삶을 향상시킵니다.

국립 당뇨, 소화, 신장 질환 기관(National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, NIDDK): 연구 발견, 통계, 지역사회 건강 및 활동 보조 프로그램을 포함한 신장 질환에 대한 일반적 정보.