미국 질병통제예방센터(Centers for Disease Control and Prevention), 미국국립산업안전보건연구원(National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH): 전기 안전: 작업장 안전을 보장하기 위한 이 중요한 정보 저장소는 근로자들이 직면한 전기 위험의 범위, 이를 완화하고 그 영향을 치료하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.