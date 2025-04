가정에서 노인 간호

고령자 종합 건강관리 프로그램(Programs for All-Inclusive Care for the Elderly, PACE)은 메디케어와 메디케이드를 통해 제공되는 혜택입니다. PACE는 미국의 특정 지역에 한해 요양원에서 관리를 요하는 관련 해당 주의 기준을 충족시키는 55세 이상의 사람들이 이용할 수 있습니다. 고령자 종합 건강관리 프로그램에서 제공되는 서비스는 필요한 경우 요양원 치료가 제공되지만 거의 모든 참여자들이 자택에서 살 수 있도록 해줍니다.

고령자 종합 건강관리 프로그램에는 의사, 간호사, 물리 치료사와 작업 치료사, 사회 복지사, 영양사 및 운전 기사를 포함한 다제학간 팀이 참여합니다. 해당 서비스는 성인 주간 건강 센터에서 제공되며 매일 사용될 수 있습니다. 해당 프로그램은 센터까지의 교통편을 제공합니다. 서비스의 일부는 자택에서 제공될 수 있습니다.

참여하는 주와 이용 가능한 플랜 목록은 PACE 플랜 검색을 참조하십시오.