고령자에게 영향을 미치는 사회 문제에 대한 소개

나이가 들어감에 따라, 모든 사람에서 일상적인 활동을 수행할 수 있는 능력(기능적 능력)이 어느 정도 떨어지게 됩니다. 또한 일반적으로 고령자들은 젊은 사람들에 비해 더 많은 질환과 장애를 가지게 됩니다. 하지만 노화를 동반하는 변화들은 단순히 건강의 변화뿐이 아닙니다. 사회적 문제(주거 마련, 일상 활동 유형 등)는 고령자의 질병 위험과 경험에 영향을 미칩니다.

의사들은 자신 및 보건 관리 팀에서 환자가 필요로 하는 관리와 사회적 지원을 잘 파악하기 위해 사회적 내력이라는 것을 시행합니다. 의사들은 사회적 내력을 통해 고령자와 간병인들이 치료 계획을 세울 수 있게 도와줍니다. 의사들은 다음 사항과 같은 질문을 할 수 있습니다: