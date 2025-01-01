고령자에게 영향을 미치는 사회 문제에 대한 소개

나이가 들어감에 따라, 모든 사람에서 일상적인 활동을 수행할 수 있는 능력(기능적 능력)이 어느 정도 떨어지게 됩니다. 또한 일반적으로 고령자들은 젊은 사람들에 비해 더 많은 질환과 장애를 가지게 됩니다. 하지만 노화를 동반하는 변화들은 단순히 건강의 변화뿐이 아닙니다. 사회적 문제(주거 마련, 일상 활동 유형 등)는 고령자의 질병 위험과 경험에 영향을 미칩니다.
의사들은 자신 및 보건 관리 팀에서 환자가 필요로 하는 관리와 사회적 지원을 잘 파악하기 위해 사회적 내력이라는 것을 시행합니다. 의사들은 사회적 내력을 통해 고령자와 간병인들이 치료 계획을 세울 수 있게 도와줍니다. 의사들은 다음 사항과 같은 질문을 할 수 있습니다:
가족 구성원, 고령자와 가족 구성원 간 관계
결혼 또는 동반자 상태
정기적으로 만나는 사람들과의 관계
주거 마련
재정 상태
직무 경력
교육
일반적인 일상 활동(예를 들어, 식사는 어떻게 준비되며, 삶에 의미를 주는 활동은 무엇인지 및 문제가 발생될 수 있는 부분은 어디인지 등)
간병인의 유무 및 필요성
상실의 경험, 외상(예: 가정 폭력 패턴, 성폭행 경험, 또는 인종 차별의 일생) 및 역경에서 얻은 대처능력
약물 사용 및 법적 문제 내력
고령자 자신의 간병 책임(가족 구성원을 간병해야 하는 고령자의 경우 의료 시술이나 입원 등이 간병을 방해할 수 있으므로 본인의 증상을 제대로 밝히지 않을 위험이 있기에)
가정, 이웃, 교통수단 또는 물건과 서비스 이용에 대한 우려사항
일상 생활에서 경험하는 기타 구체적인 걱정 또는 스트레스