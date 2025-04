이 사진은 유전성 혈관 부종이 있는 환자의 입술이 부은 모습을 보여줍니다.

출판사 승인 받음. 출처: Joe E, Soter N. In Current Dermatologic Diagnosis and Treatment, edited by I Freedberg, IM Freedberg, and MR Sanchez. Philadelphia, Current Medicine, 2001.