국제 위장 질환 재단(International Foundation for Gastrointestinal Disorders, IFFGD): 위장관 장애가 있는 환자가 건강을 관리하는 데 도움이 되는 믿을 만한 리소스.

국립 당뇨, 소화, 신장 질환 기관(National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, NIDDK): 소화기계가 어떻게 작동하는지에 대한 포괄적 정보와 연구 및 치료 옵션과 같은 관련 주제로 연결되는 링크.