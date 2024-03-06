代謝酵素（特に4-ヒドロキシフェニルピルビン酸ジオキシゲナーゼ）の一過性の未成熟によりときに血漿中チロシン濃度の上昇に至ることがあり（通常は早産児で，特に高タンパク質食を与えられている場合にみられる），その代謝物がルーチンに行われるフェニルケトン尿症（PKU）の新生児スクリーニングで検出されることもある。

乳児の大半は無症状であるが，嗜眠および哺乳不良を呈することがある。

チロシン血症は，血漿中チロシン高値によってPKUと鑑別される。

大半の症例は自然に治癒する。症状がみられる患児には，食事でのチロシンの摂取制限（2g/kg/日）を行うとともに，ビタミンCを200～400mg，経口，1日1回で投与すべきである。