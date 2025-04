卵巣予備能の低下 （DOR）

スクリーニングには,卵胞刺激ホルモン(FSH)およびエストラジオール値

抗ミュラー管ホルモン(AMH)値および/または胞状卵胞数(AFC)

(Practice Committee of the American Society for Reproductive MedicineおよびAmerican Society for Reproductive MedicineのTesting and interpreting measures of ovarian reserve: A committee opinionも参照のこと。)

女性が以下の場合に,卵巣予備能の低下に関する検査を検討する:

35歳以上である

卵巣の手術を受けたことがある

外因性ゴナドトロピンによる卵巣刺激法などの治療に対する反応が不十分である

FSHまたはエストラジオール値の測定は,卵巣予備能の低下に対するスクリーニング検査として有用である。月経周期3日目のFSH値が10mIU/mLを超える,またはエストラジオール値が80pg/mL以上である場合に,卵巣予備能の低下が示唆される。しかし現在のところ,卵巣予備能の低下の診断にはAMH値およびAFCが最良の検査である。

AMH値は卵巣機能低下の信頼できる早期の予測因子である。AMH低値(< 1.0ng/mL)の場合,体外受精(IVF)後の妊娠率が低いことが予測される;値が低すぎて検出できない場合には妊娠はまれである。

AFCは卵胞期の初期に両側卵巣で2~10mm(中間直径)と測定される卵胞の総数である;AFCは経腟超音波検査中の観察により決定される。AFCが少ない(3~10)場合,IVF後の妊娠の可能性が低い。