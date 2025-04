カポジ肉腫は,ヘルペスウイルス8型の感染によって引き起こされる血管性腫瘍である。AIDS関連カポジ肉腫は,進行の速い多中心性の腫瘍であり,顔面,体幹,粘膜面,リンパ管,消化管に生じることがある。病変は青色調から紫色調の斑,局面,または腫瘤として出現する。

Image courtesy of Sol Silverman, Jr., via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.