小形条虫（Hymenolepis nanaーナナ条虫）感染症

小型の腸管寄生 条虫 である小形条虫（ Hymenolepis nana ）は，最もよくみられるヒト条虫の1つであり，その生活環は中間宿主を必要とする。感染はプラジカンテルまたはニクロサミド（niclosamide）で治療する。

小形条虫（H. nana）の体長はわずか15～40mmである。必要とする宿主は1種類のみであるが，2種類の宿主に寄生する可能性があり，この点で他の条虫類と異なっている。小形条虫の幼虫は腸壁内のみを移行し，寿命は比較的短い（4～6週間）。

小形条虫（H. nana）は，貧困かつ不良な衛生状態下で生活する集団でより頻度が高く（特に小児），特にノミが存在する場所に多くみられる。

小形条虫（H. nana）には3つの感染形態がある：

2種類の宿主を介する間接的サイクル：齧歯類が主な終宿主であり，ヒタラムシ，ノミ，または他の昆虫が中間宿主として，汚染された齧歯類の糞を摂取する；寄生された昆虫を摂取してヒトが感染する。

ヒトからヒトへの口-肛門サイクル：虫卵がヒトからヒトへ伝播，または単一宿主内で口-肛門経路により再循環する。

体内自家感染：虫卵が腸管内で孵化し，宿主を出ることなく次世代を開始する。自家感染では条虫が大量に増殖し，症状を引き起こすことがある。

感染はしばしば無症状であるが，多数寄生では痙攣性の腹痛，下痢，食欲不振，肛門そう痒，および非特異的な全身症状が生じることがある。ときに小形条虫が蟯虫感染症と誤診されることがある。

診断は便検体での虫卵の検出により行う。