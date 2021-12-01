小形条虫（Hymenolepis nanaーナナ条虫）感染症

小型の腸管寄生条虫である小形条虫（Hymenolepis nana）は，最もよくみられるヒト条虫の1つであり，その生活環は中間宿主を必要とする。感染はプラジカンテルまたはニクロサミド（niclosamide）で治療する。
小形条虫（H. nana）の体長はわずか15～40mmである。必要とする宿主は1種類のみであるが，2種類の宿主に寄生する可能性があり，この点で他の条虫類と異なっている。小形条虫の幼虫は腸壁内のみを移行し，寿命は比較的短い（4～6週間）。
小形条虫（H. nana）は，貧困かつ不良な衛生状態下で生活する集団でより頻度が高く（特に小児），特にノミが存在する場所に多くみられる。
小形条虫（H. nana）には3つの感染形態がある：
2種類の宿主を介する間接的サイクル：齧歯類が主な終宿主であり，ヒタラムシ，ノミ，または他の昆虫が中間宿主として，汚染された齧歯類の糞を摂取する；寄生された昆虫を摂取してヒトが感染する。
ヒトからヒトへの口-肛門サイクル：虫卵がヒトからヒトへ伝播，または単一宿主内で口-肛門経路により再循環する。
体内自家感染：虫卵が腸管内で孵化し，宿主を出ることなく次世代を開始する。自家感染では条虫が大量に増殖し，症状を引き起こすことがある。
感染はしばしば無症状であるが，多数寄生では痙攣性の腹痛，下痢，食欲不振，肛門そう痒，および非特異的な全身症状が生じることがある。ときに小形条虫が蟯虫感染症と誤診されることがある。
診断は便検体での虫卵の検出により行う。
小形条虫（Hymenolepis nana）感染症の治療
プラジカンテル
あるいは，ニタゾキサニド（nitazoxanide）または（米国外では）ニクロサミド（niclosamide）
小形条虫（H. nana）感染症で選択すべき治療は以下のものである：
プラジカンテル25mg/kg，経口，単回投与
代替薬として，ニタゾキサニド（nitazoxanide）やニクロサミド（niclosamide）（米国では入手不能）などがある。
ニタゾキサニド（nitazoxanide）を使用する場合，用量は以下の通りである：
11歳以上の患者：500mg，経口，1日2回を3日間
4歳以上11歳未満の小児：200mg，経口，1日2回を3日間
1歳以上4歳未満の小児：100mg，経口，1日2回を3日間
ニクロサミド（niclosamide）を使用する場合，用量は以下の通りである：
成人：2g，経口，1日1回を7日間
体重が34kgを超える小児：1日目は1.5gの単回投与，その後は1g，1日1回を6日間
体重が11～34kgの小児：1日目は1gの単回投与，その後は500mg，1日1回を6日間
治癒を確認するため，治療完了後1カ月時点で便検体を再度採取すべきである。