エーリキア症およびアナプラズマ症

エーリキア症またはアナプラズマ症の予防に利用可能なワクチンはない。ダニ刺咬の予防策を講じることが可能である。（Centers for Disease Control and Prevention: Preventing tick bitesも参照のこと。）

シカダニ

マダニを皮膚に到達させない対策：

遊歩道や小道から外れない

ズボンの裾をブーツまたは靴下の中に入れる

長袖のシャツを着用する

ジエチルトルアミド（DEET）を含有する防虫剤を皮膚に塗布する

毒性反応が報告されているため，非常に年少の小児に対するDEETの使用には注意が必要である。衣服へのペルメトリンの散布はマダニを効果的に死滅させる。流行地域では，マダニが付着していないか頻繁に調べることが必須である（特に有毛部と小児）。

吸血して膨張したマダニは注意深く除去すべきであり，病原体の伝播につながる恐れがあるため，指でつぶしてはならない。マダニの体部をつまんだり，強い力をかけたりしてはならない。小さなピンセットで頭部を徐々に引っ張れば，マダニを除去することができる。マダニが付着していた部位はアルコールで清拭する。ワセリン，火を付けたマッチ，その他の刺激物はマダニを除去する方法として無効であり，用いてはならない。

マダニを根絶できる実用的な方法はないが，流行地域では小動物の個体数を制御することでマダニの個体数を低減できる可能性がある。