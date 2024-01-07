エーリキア症およびアナプラズマ症

エーリキア症およびアナプラズマ症はリケッチア様細菌によって引き起こされる。エーリキア症は主にEhrlichia属細菌によって，アナプラズマ症はAnaplasma phagocytophilumによって引き起こされる。どちらもダニがヒトへの伝播を媒介する。症状は，発疹がはるかに少ないという点を除き，ロッキー山紅斑熱のものと類似する。発症は突然で，発熱，悪寒，頭痛，および倦怠感がみられる。
（リケッチアとその近縁微生物による感染症の概要も参照のこと。）
エーリキア症およびアナプラズマ症は，リケッチア感染症の関連疾患である。
E. chaffeensisはヒト単球エーリキア症を引き起こす。単球エーリキア症症例の大半は，媒介する節足動物（ローンスターダニ）が蔓延する米国の南東部および中南部で同定されている。（Centers for Disease Control and Prevention: Ehrlichiosis–epidemiology and statisticsを参照のこと。）
Anaplasma phagocytophilum（以前はE. phagocytophila）は，ヒト顆粒球アナプラズマ症を引き起こすが，この疾患はその媒介節足動物（マダニ類）が固有種である米国北東部，中部大西洋沿岸，北中西部，および西海岸で発生する。ライム病，バベシア症，およびポワッサンウイルスは，同じマダニを媒介動物とし，流行地域も一致しているため，ときに複数の微生物に感染したダニに咬まれた患者が同時感染を起こすことがある。無症候性または急性感染ドナーからの輸血後にアナプラズマ症を発症した症例が数例報告されている。（Centers for Disease Control and Prevention: Anaplasmosis–epidemiology and statisticsを参照のこと。）
パール＆ピットフォール
主要な標的細胞の相違（エーリキア症における単球とアナプラズマ症における顆粒球）は，臨床像ではわずかな差しかもたらさない。
この画像には，ライム病の原因菌であるBorrelia burgdorferiを伝播するシカダニ（Ixodes scapularis）の成虫が写っている。
Image courtesy of James Gathany via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
エーリキア症およびアナプラズマ症の症状と徴候
エーリキア症とアナプラズマ症の臨床的特徴は類似している。感染後も無症状で経過する例もあるが，大半の感染例では，発熱，悪寒，筋肉痛，脱力，悪心，嘔吐，咳嗽，頭痛，倦怠感などの非特異的症状を伴うインフルエンザ様疾患が突然発症し，通常はダニに咬まれてから約12日後に始まる。
アナプラズマ症では発疹はまれである。E. chaffeensisに感染した患者の一部では，体幹や四肢に斑状丘疹状または点状出血性の皮疹が出現する。
エーリキア症およびアナプラズマ症では，播種性血管内凝固症候群，多臓器不全，痙攣発作，および昏睡を来すことがある。
免疫抑制薬（例，コルチコステロイド，がん化学療法，臓器移植後の長期免疫抑制療法），HIV感染症，または脾臓摘出が原因で免疫が低下した患者では，いずれの感染症もより重症化して死亡率が高くなるようである。
エーリキア症およびアナプラズマ症の診断
血液検体のPCR検査
エーリキア症およびアナプラズマ症の診断用に血清学的検査が利用できるが，血液検体のPCR検査では，感度と特異度がともに高いことに加え，抗体価を連続的に比較する必要がある血清学的検査と比べて，より迅速な診断が可能である。単球中（エーリキア症）または好中球中（アナプラズマ症）に細胞内封入体が検出されることがあるが，細胞内封入体が検出される頻度はアナプラズマ症の方が高い。
血液および肝機能検査では，白血球減少，血小板減少，アミノトランスフェラーゼ高値などの血液学的異常や肝機能異常が検出されることがある。
エーリキア症およびアナプラズマ症の治療
ドキシサイクリン
エーリキア症およびアナプラズマ症の治療は，検査結果の報告を受ける前に開始するのが最善である。早期に治療を開始すれば，一般に確実かつ良好な反応が得られる。治療が遅れると，ウイルスおよび真菌の重複感染や死亡（2～5％）など，重篤な合併症を来すことがある。
初期治療としては，状態が改善して解熱した状態が24～48時間持続するまで（ただし最低でも7日以上），ドキシサイクリンを投与する。ドキシサイクリンに耐えられない患者には，脱感作が推奨される。
テトラサイクリン系薬剤は8歳未満の小児では歯牙黄染を引き起こす可能性があるが，米国疾病予防管理センター（Centers for Disease Control and Prevention：CDC）は，ドキシサイクリンによる治療が正当であると勧告している(1)。小児においても歯の着色やエナメル質の脆弱化を引き起こすことなく，ドキシサイクリンによる短期間（5～10日間，リケッチア感染症の場合と同様）の治療が可能であることが研究によって示されている(2)（CDC: Research on doxycycline and tooth stainingも参照）。
クロラムフェニコールは効果的ではない。
一部の患者では，十分な治療を行っても，頭痛，脱力，および倦怠感が何週間も持続する。
治療に関する参考文献
1.Centers for Disease Control and Prevention: Ehrlichiosis
2.Todd SR, Dahlgren FS, Traeger MS, et al: No visible dental staining in children treated with doxycycline for suspected Rocky Mountain Spotted Fever.J Pediatr 166(5):1246-51, 2015.doi: 10.1016/j.jpeds.2015.02.015
エーリキア症およびアナプラズマ症の予防
エーリキア症またはアナプラズマ症の予防に利用可能なワクチンはない。ダニ刺咬の予防策を講じることが可能である。（Centers for Disease Control and Prevention: Preventing tick bitesも参照のこと。）
シカダニ
マダニを皮膚に到達させない対策：
遊歩道や小道から外れない
ズボンの裾をブーツまたは靴下の中に入れる
長袖のシャツを着用する
ジエチルトルアミド（DEET）を含有する防虫剤を皮膚に塗布する
毒性反応が報告されているため，非常に年少の小児に対するDEETの使用には注意が必要である。衣服へのペルメトリンの散布はマダニを効果的に死滅させる。流行地域では，マダニが付着していないか頻繁に調べることが必須である（特に有毛部と小児）。
吸血して膨張したマダニは注意深く除去すべきであり，病原体の伝播につながる恐れがあるため，指でつぶしてはならない。マダニの体部をつまんだり，強い力をかけたりしてはならない。小さなピンセットで頭部を徐々に引っ張れば，マダニを除去することができる。マダニが付着していた部位はアルコールで清拭する。ワセリン，火を付けたマッチ，その他の刺激物はマダニを除去する方法として無効であり，用いてはならない。
マダニを根絶できる実用的な方法はないが，流行地域では小動物の個体数を制御することでマダニの個体数を低減できる可能性がある。
要点
エーリキア症およびアナプラズマ症はリケッチア感染症に関連するダニ媒介性感染症である。
エーリキア症とアナプラズマ症の臨床的特徴は類似しており，通常はインフルエンザ様疾患を突然発症する；アナプラズマ症では発疹はまれである。
エーリキア症およびアナプラズマ症では，播種性血管内凝固症候群，多臓器不全，痙攣発作，および昏睡を来すことがある。
血液のPCR検査は血清学的検査より感度と特異度が高く，早期診断につながるため，これを行う。
検査結果の報告を受ける前にドキシサイクリンによる治療を開始する。
より詳細な情報
有用となりうる英語の資料を以下に示す。ただし，本マニュアルはこれらの資料の内容について責任を負わないことに留意されたい。
Centers for Disease Control and Prevention: Information about preventing tick bites
Centers for Disease Control and Prevention: Information and statistics regarding the epidemiology of ehrlichiosis and anaplasmosis