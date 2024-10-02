治療には必要に応じて抗菌薬投与および重度の症例では予防的抗菌薬投与

IgAを含有する血液製剤の回避

アレルギー性症状を治療する。耳，副鼻腔，肺，消化管，または泌尿生殖器の細菌感染症に対しては必要に応じて抗菌薬を投与する。重度の症例では，抗菌薬を予防的に投与する。

免疫グロブリン補充療法では主にIgGが含まれ，IgAは最小限しか含まれないため，IgA欠損症の患者には有益ではない。一方で，患者がIgAに感作したり，以前に抗IgA抗体を発現していた患者でアナフィラキシー反応を誘発したりするリスクは依然として存在する。まれであるが，ワクチンに対する抗体応答がみられない場合，および予防的抗菌薬投与が感染予防に効果がなかった場合は，IgA含有量を極めて低く抑えるよう特別に調合した免疫グロブリン製剤を試みてもよく，いくらか効果が得られる可能性がある。

IgAは抗IgA介在性アナフィラキシー反応を誘発する可能性があるため，IgA欠損症の患者ではlgAを含有する血液製剤を避ける。赤血球輸血が必要であれば，洗浄濃厚赤血球のみは用いてもよい。その他の血液成分が必要な場合は，IgAを含まず，かつ細胞成分の洗浄がなされているべきである。

選択的IgA欠損症の患者には，アナフィラキシーを引き起こしうる血漿または免疫グロブリン製剤が偶発的に投与されることを防止するために，個人医療情報カードの携帯を勧める。