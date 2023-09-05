中等度から重度の高カリウム血症

血清カリウムが6～6.5mEq/L（6～6.5mmol/L）の場合は早急な対応が必要であるが，実際の治療は臨床状況により異なる。

心電図変化が存在せず，腎機能が正常であれば，軽度の高カリウム血症と同様の処置が通常は効果的である。高カリウム血症の治療が確実になされていることを確認するには，血清カリウムの追跡測定が必要である。

血清カリウムが6.5mEq/L（6.5mmol/L）を上回っている場合は，より積極的な治療が必要である。レギュラーインスリン5～10単位を静注し，この直後またはこれと同時に50％ブドウ糖液50mLを急速静注する。低血糖予防のために，10％ブドウ糖液を50mL/時で引き続き点滴すべきである。血清カリウム濃度に対する作用は，1時間後にピークに達して数時間持続する。

心電図変化としてP波の消失またはQRS幅の増大がみられる場合は，カルシウムの静脈内投与に加え，インスリンおよびブドウ糖による治療が適応となる；10％グルコン酸カルシウム10～20mL（または22％グルセプト酸カルシウム5～10mL）を5～10分かけて静脈内投与する。心電図が正弦波パターンまたは心静止を示す場合は，グルコン酸カルシウムをより急速に投与してもよい（5～10mLを2分間かけて静注）。カルシウムは，高カリウム血症による心筋への影響に拮抗する。低カリウム血症関連の不整脈が誘発されるリスクがあるため，ジゴキシン服用患者には注意しながらカルシウムを投与すべきである。塩化カルシウムも使用できるが，末梢静脈に刺激を与える可能性があり，血管外に漏出すると組織壊死が生じることがある。そのため塩化カルシウムは，正しく留置した中心静脈カテーテルでのみ投与すべきである。

カルシウムの効果は数分以内に現れるが20～30分しか持続しない。カルシウム点滴は，他治療の効果の発現または血液透析の施行開始を待つ間の姑息的手段であり，反復が必要になる場合がある。

サルブタモール10～20mg（10分間かけて吸入，濃度5mg/mL）などの高用量β2作動薬は，血清カリウム濃度を0.5～1.5mEq/L（0.5～1.5mmol/L）低下させることができ，役立つ補助療法となりうる。最大効果は90分で得られる。ただし，不安定狭心症または急性心筋梗塞を有する患者には，β2作動薬は禁忌である。

炭酸水素ナトリウム（NaHCO3）の静注が高カリウム血症の治療にしばしば用いられるが，その使用を支持するエビデンスは限られている。この製剤は血清カリウム濃度を数時間かけて低下させる。低下はアルカリ化によるものか，または製剤に含まれる濃縮ナトリウムに起因する高張状態によるものと考えられる。点滴に含まれるナトリウムの量は，体液量過剰を有する可能性もある透析患者には有害となる場合がある。炭酸水素ナトリウム静注による別の合併症として，イオン化カルシウム濃度の急激な低下をもたらすことで高カリウム血症による心毒性がさらに悪化する可能性がある。炭酸水素ナトリウムを投与する場合は，3アンプルの7.5％炭酸水素ナトリウムを1リットルの5％ブドウ糖液に溶解し，2～4時間かけて点滴する。アシデミアが存在するのでない限り，重炭酸塩による治療を重度の腎機能不全患者に単独で用いてもほとんど効果はない。

カリウムを細胞内に移動させることで濃度を下げる戦略に加えて，重度または症候性高カリウム血症では，治療の早い段階で体内からカリウムを除去する処置も行うべきである。ポリスチレンスルホン酸ナトリウムを投与することにより，消化管からカリウムを除去できるが，カリウムの除去速度は予測しにくく，綿密なモニタリングが必要である。

パチロマーおよびジルコニウムシクロケイ酸ナトリウムは作用発現が遅いため，カリウム濃度を急速に下げる緊急治療には推奨されない。

緊急の内科的治療が無効の場合，特に重度の慢性腎臓病および/または急性腎障害の患者では，血液透析を速やかに開始すべきである。末期腎不全を有する高カリウム血症の患者では，より重度の高カリウム血症および重篤な不整脈に進行するリスクが高いため，早期に透析を考慮すべきである。腹膜透析はカリウムを急速に除去する上では比較的効率が悪い。