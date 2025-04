下痢および自律神経性ニューロパチーを伴うプリオン病 (Prion Protein Systemic Amyloidosis) 執筆者: Case Western Reserve University Brian Appleby , MD , レビュー/改訂 2022年 11月 意見 同じトピックページ はこちら

下痢および自律神経性ニューロパチーを伴うプリオン病(prion disease associated with diarrhea and autonomic neuropathy)とは,中枢神経系症状ではなく末梢神経系症状を呈する遺伝性プリオン病を記載する用語である。