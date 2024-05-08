デュピュイトラン拘縮

コルチコステロイド注射（拘縮が発生する前）

生活に支障を来している拘縮には手術（経皮的筋膜切離術など）

特定の拘縮に対するクロストリジウム由来のコラゲナーゼの注射

結節へのコルチコステロイド懸濁液の注入は，拘縮が発生する前に開始すれば，局所の圧痛を軽減することがある。しかし，この圧痛は自然に軽快し，介入なしに消失することが多い。

手をテーブルの上に平らな状態で置けない場合や，特に近位指節間（PIP）関節に有意な拘縮が起きている場合は，通常は手術の適応となる。外科的な選択肢としては，経皮的筋膜切離術，PIP関節の拘縮に対するdynamic式の創外固定器の一時的な装着，開放手術での手掌/指の筋膜切除術などがある。複数の指が侵されている重症例に対しては，腱膜病変部の切除を伴う開放手術が最良の治療法である；病変組織は神経血管束および腱を取り巻いているため，切除には細心の注意が必要である。不完全な切除または新たな病変により，結果として拘縮が再発する（特に発症年齢が低いもしくは家族歴がある患者，Garrod padを呈する患者，ペロニー病患者，または足底の病変のある患者の場合）。

注射用コラゲナーゼは一部の拘縮（特にMCP関節の拘縮）を改善することがある(1,2)。コラゲナーゼの注射および筋膜切除術によってMCP関節で同程度の改善が得られるが，注射の方が回復が早く，早期の合併症が少ない(3)。しかしながら，コラゲナーゼ注射，経皮的筋膜切離術，および筋膜切除術の中期成績（治療から2～5年後）を比較すると，注射は再度の介入を必要とする再発の頻度が最も高く，手術による筋膜切除術が拘縮の再発率が最も低かった(4)。