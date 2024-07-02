内臓痛は，腹部臓器に由来する疼痛であるが，腹部臓器は自律神経線維に支配されており，主に拡張や筋収縮の感覚に反応し，切傷，断裂，局所刺激には反応しない。内臓痛は典型的には漠然とした鈍痛で，悪心をもたらす。限局が不明瞭な痛みで，罹患臓器の原基に対応する領域に放散する傾向がある。前腸由来の臓器（胃，十二指腸，肝臓，膵臓）は上腹部痛を引き起こす。中腸由来の臓器（小腸，近位大腸，虫垂）は臍部痛を引き起こす。後腸由来の臓器（遠位大腸および泌尿生殖器）は下腹部痛を引き起こす。

体性痛は壁側腹膜に由来する疼痛で，壁側腹膜は体性神経に支配されており，炎症を生じる感染過程，化学的過程，他の過程による刺激に反応する。体性痛は鋭く，痛みの局在が明確である。

関連痛は，原因のある部位から離れたところに感じられる疼痛で，脊髄における神経線維の収束に起因する。関連痛の一般的な例として，胆道仙痛による肩甲骨痛，腎仙痛による鼠径部痛，横隔膜を刺激する血液または感染による肩関節痛がある。