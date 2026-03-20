川崎病について保護者が知っておくべきこと

川崎病は全身の血管に炎症が起こる自己免疫性の病気です。5歳未満の小児に最も多くみられます。まれですが、迅速な治療を行わないと、重篤な合併症を引き起こす可能性があります。親は川崎病の徴候と症状、およびいつ医師に連絡すべきかを知っておくべきです。小児科医が川崎病について最もよく聞かれる質問に対する答えを以下に挙げます。

川崎病のリスクがあるのは誰ですか?

川崎病はたいてい1～5歳の小児に発生します。まれに、生後4カ月未満の乳児、青年や成人にみられることもあります。女児と比べて男児の発症数がわずかに多くなります。

川崎病の正確な原因は分かっていません。ウイルス感染など、非常に強い短期的な炎症状態を引き起こす多くの誘因があると考えられています。他の自己免疫性疾患と同様に、遺伝学も原因の1つである可能性がありますが、その正確な役割は不明です。

川崎病の兆候はにはどのようなものがありますか？

川崎病にはいくつかの特異的な症状があります。場合によっては、これらの症状は、麻疹や 胆石熱など、他のより一般的な症状と混同されることもあります。2～6歳の小児の典型的な症例では、大半が5日以上にわたって38℃を超える発熱を生じ、以下の5つの症状のうち少なくとも4つがみられます。

眼が赤くなるが、分泌物はない

赤く乾き、ひび割れた唇とイチゴ舌

腫れ、赤み、または暗紫色、最終的には手足の皮膚の剥離

体幹に赤色、紫色、または赤褐色の斑状の発疹

首のリンパ節の腫れと圧痛

極度の易刺激性は、医師が注意を払うことの多い6番目の症状です。哺乳瓶を与えたり、抱っこしたり、あやしたりしても収まらず、上記の症状がある場合、川崎病の兆候である可能性があります。

生後6カ月未満の小児では、症状は長く続く発熱のみであるか、最も一般的な徴候のうち1～2つしかないこともあります。同時に、小児の発熱の原因が川崎病であることより多いものが数多くある、すべての発熱が川崎病を意味するわけではないことに留意することが重要です。

なぜ迅速な治療が重要なのですか？

川崎病を特徴づける炎症は、心臓の血管に影響を及ぼすと特に危険です。実際、川崎病は小児において最も頻度の高い後天性冠動脈疾患の原因です。迅速な治療は冠動脈疾患のリスクを大幅に低下させます。

小児の場合、治療しなければ、通常は発症から1～4週間後に心臓の問題が発生します。少数の小児に、最も深刻な心臓の問題である冠動脈瘤（冠動脈の壁にできた膨らみ）が発生します。この冠動脈瘤は破裂したり、血栓の原因になったりして、心臓発作や突然死を招きます。治療により、心臓の合併症のリスクは大幅に低下します。

川崎病の標準治療は、プール免疫グロブリンの静脈内投与です。多くの場合、1回の投与で改善し、発熱が軽減します。また、発熱などの症状の治療や、冠動脈動脈瘤の予防にも集中します。

私はどんなときに病院に電話すればいいですか？

子どもに発熱があるときは、常に注意することが重要です。発熱が5日間続いていたら、小児科医に電話しましょう。この時点では、まだウイルス感染が原因である可能性の方が高いでしょう（川崎病はまれであり、川崎病であれば典型的には他のより顕著な症状もあります）。しかし、発熱が5日間続いたら、多くの場合、医師は小児を専門医の診察を受けるよう勧めます。一般に、小児科医は川崎病に非常に精通しています。どのような症状に注意すべきかを知っており、次に取るべき対処法を教えてくれます。

川崎病の詳細については、本マニュアルのページをご覧ください。