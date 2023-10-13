CDCの優先度の高い生物剤および毒素*
カテゴリー
薬剤
A：最も高い優先度
炭疽菌、炭疽を引き起こす
ボツリヌス菌のボツリヌス毒素、ボツリヌス症を引き起こす
ペスト菌、ペストを引き起こす
野兎病菌、野兎病を引き起こす
天然痘ウイルス、大痘瘡（古典的天然痘）を引き起こす
B：2番目に高い優先度
ブルセラ属、ブルセラ症を引き起こす
ウェルシュ菌のイプシロン毒素、食中毒を引き起こす
サルモネラ属の細菌、食中毒を引き起こす；大腸菌（0157：H7）感染症を引き起こす；赤痢菌属Salmonella、細菌性赤痢を引き起こす
鼻疽菌、鼻疽を引き起こす
類鼻疽菌、類鼻疽を引き起こす
オウム病クラミジア、オウム病を引き起こす
コクシエラ菌、Q熱を引き起こす
トウゴマのリシン毒素、曝露の種類によって異なる症状を引き起こす
ブドウ球菌エンテロトキシンB、曝露の種類によってブドウ球菌食中毒などの症状を引き起こす
発疹チフスリケッチア、発疹チフスを引き起こす
ウイルス性脳炎（例、ベネズエラウマ脳炎、東部ウマ脳炎、西部ウマ脳炎）を引き起こすアルファウイルス属
コレラ菌、コレラを引き起こす；クリプトスポリジウム・パルバム、クリプトスポリジウム症を引き起こす；その他の病原体、水系感染症を引き起こす
C：3番目に高い優先度
ニパウイルス、ハンタウイルス、コロナウイルス、およびインフルエンザのパンデミックを引き起こす能力があるインフルエンザウイルス
新興感染症に関連する他の病原体
*バイオテロの病原体と病気のアルファベット順のリストは、米国疾病予防管理センター：緊急時の準備と対応（Centers for Disease Control and Prevention: Emergency Preparedness and Response）を参照のこと。