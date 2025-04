*抗コリン作用には錯乱、かすみ目、便秘、口腔乾燥(口の中の乾燥)、ふらつきや平衡感覚の喪失、排尿の開始困難などがあります。

†ジピリダモールは徐放剤としてアスピリンと併用することも可能です。これは、脳卒中の既往がある人で脳卒中を予防するために使用されますが、この表に含まれていません。

COX-2阻害薬 = コキシブ系薬剤、NSAID = 非ステロイド系抗炎症薬

