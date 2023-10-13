間質性肺疾患の原因
種類
例
自己免疫疾患
自己免疫性筋炎/抗合成酵素症候群、グッドパスチャー症候群、混合性結合組織病、関節リウマチ、全身性強皮症、シェーグレン症候群、全身性エリテマトーデス
有機粉塵
鳥の糞やカビ
薬剤関連
アミオダロン、ブレオマイシン、ブスルファン、カルバマゼピン、免疫チェックポイント阻害薬、クロラムブシル、コカイン、シクロホスファミド、金製剤、メトトレキサート、ニトロフラントイン、サラゾスルファピリジン、スルホンアミド系
化学物質関連
アルミニウム粉末、アスベスト、ベリリウム、金属、二酸化硫黄、タルク
遺伝性疾患
ファブリー病、家族性肺線維症、ゴーシェ病、ヘルマンスキー-パドラック症候群、神経線維腫症、ニーマン-ピック病（まれ）、肺胞微石症、肺胞タンパク症、および結節性硬化症
特発性*間質性肺炎
急性間質性肺炎、特発性器質化肺炎、剥離性間質性肺炎、idiopathic pleuroparenchymal fibroelastosis（特発性胸膜肺実質線維弾性症）、特発性肺線維症、リンパ性間質性肺炎、非特異性間質性肺炎、呼吸細気管支炎を伴う間質性肺疾患
治療用または工業用の放射線関連
がんに対する放射線療法
その他の病気
アミロイドーシス、慢性の誤嚥、好酸球性肺炎、リンパ脈管筋腫症、肺ランゲルハンス細胞組織球症、サルコイドーシスのほか、血管炎疾患（血管の炎症を引き起こす病気）である好酸球性多発血管炎性肉芽腫症や多発血管炎性肉芽腫症など
*特発性とは、原因が不明であることを意味します。