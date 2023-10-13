薬が原因となって悪化する可能性がある高齢者の主な病気や症状
病気または症状
薬剤
NSAID（イブプロフェン、ナプロキセンなど）
抗精神病薬
コルチコステロイド
鎮静作用のある薬（ベンゾジアゼピン系薬剤、鎮静薬、エスゾピクロン、ザレプロン、ゾルピデムなどの睡眠補助薬など）または抗コリン作用のある薬*
ヒスタミンH2受容体拮抗薬（シメチジン、ファモチジン、ニザチジン、ラニチジン）
ペチジン
アセチルコリンエステラーゼ阻害薬（例えば、ドネペジル、ガランタミン、リバスチグミン）、末梢作用型のα1遮断薬（ドキサゾシン、プラゾシン、テラゾシンなど、高齢男性の高血圧または前立腺症状の治療に使用）、一部の三環系抗うつ薬（例えば、アミトリプチリン、ドキセピン、イミプラミン）、抗精神病薬（クロルプロマジン、チオリダジン【訳注：日本では販売中止】、オランザピンなど）、およびベータ遮断薬（例えば、メトプロロール、アテノロール、カルベジロール）
鎮静作用のある薬（抗てんかん薬、抗精神病薬、ベンゾジアゼピン系薬剤、エスゾピクロン、ザレプロン、ゾルピデムなど）、抗うつ薬、一部の降圧薬、オピオイド
シロスタゾール
一部（非ジヒドロピリジン系）のカルシウム拮抗薬（ジルチアゼム、ベラパミル）、通常は高血圧の治療に使用
NSAID、COX-2阻害薬、チアゾリジン系薬剤（ピオグリタゾン、ロシグリタゾン）、ドロネダロン（dronedarone）
特定の制吐薬（メトクロプラミド、プロクロルペラジン、プロメタジン）、ほとんどの抗精神病薬（クエチアピン、クロザピン、およびピマバンセリン［pimavanserin］などの少数の薬を除く）
消化性潰瘍疾患または胃出血
アスピリンとほとんどのNSAID
尿失禁（女性）
ドキサゾシン、経口または経皮型（腟に直接貼付しない）エストロゲン、プラゾシン、テラゾシン
抗コリン作用を有する薬剤*、鼻閉改善薬を含有するかぜ薬、抗ヒスタミン薬や鼻閉改善薬の併用
*抗コリン作用には錯乱、かすみ目、便秘、口腔乾燥（口の中の乾燥）、ふらつきや平衡感覚の喪失、排尿の開始困難などがあります。
COX-2阻害薬 = コキシブ系薬剤、NSAID = 非ステロイド系抗炎症薬
Adapted from The American Geriatrics Society 2019 Beers Criteria Update Expert Panel: American Geriatrics Society updated Beers Criteria® for potentially inappropriate medication use in older adults.J Am Geriatr Soc 67(4):674-694, 2019.doi:10.1111/jgs.15767