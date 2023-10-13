セロトニン症候群を引き起こす可能性がある主な薬剤
クラス
薬剤
抗うつ薬：モノアミン酸化酵素阻害薬
フェネルジン（phenelzine）
セレギリン
トラニルシプロミン（tranylcypromine）
ブプロピオン
ネファゾドン（nefazodone）
トラゾドン
ベンラファキシン
抗うつ薬：選択的セロトニン再取り込み阻害薬
シタロプラム（citalopram）
エスシタロプラム
フルオキセチン
パロキセチン
セルトラリン
抗うつ薬：三環系抗うつ薬
アミトリプチリン
デシプラミン
ドキセピン
イミプラミン
ノルトリプチリン
トリミプラミン
中枢刺激薬
メタンフェタミン
3,4-メチレンジオキシメタンフェタミン（MDMA、エクスタシー）
メチルフェニデート
フェンテルミン（phentermine）
シブトラミン
幻覚剤
リゼルグ酸ジエチルアミド（LSD）
5-メトキシ-ジイソプロピルトリプタミン（「フォクシーメトキシ［Foxy Methoxy］」）
ハーブ
ナツメグ
シリアンルー
5-ヒドロキシトリプタミン（5-HT1）作動薬（トリプタン系）
アルモトリプタン（almotriptan）
エレトリプタン
フロバトリプタン（frovatriptan）
ナラトリプタン
リザトリプタン
スマトリプタン
ゾルミトリプタン
ブプレノルフィン
フェンタニル
ヒドロコドン（hydrocodone）
ペチジン
オキシコドン
ペンタゾシン
トラマドール
その他
ブスピロン
クロルフェニラミン
デキストロメトルファン
グラニセトロン
5-ヒドロキシトリプトファン
レボドパ
リチウム
メトクロプラミド
オランザピン
オンダンセトロン
リスペリドン
リトナビル
トリプトファン
バルプロ酸