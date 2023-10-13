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MSDMsd マニュアル家庭版
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セロトニン症候群を引き起こす可能性がある主な薬剤

クラス

薬剤

抗うつ薬：モノアミン酸化酵素阻害薬

フェネルジン（phenelzine）

セレギリン

トラニルシプロミン（tranylcypromine）

抗うつ薬：セロトニン-ノルアドレナリン再取り込み阻害薬

ブプロピオン

ネファゾドン（nefazodone）

トラゾドン

ベンラファキシン

抗うつ薬：選択的セロトニン再取り込み阻害薬

シタロプラム（citalopram）

エスシタロプラム

フルオキセチン

パロキセチン

セルトラリン

抗うつ薬：三環系抗うつ薬

アミトリプチリン

デシプラミン

ドキセピン

イミプラミン

ノルトリプチリン

トリミプラミン

中枢刺激薬

アンフェタミン

コカイン

メタンフェタミン

3,4-メチレンジオキシメタンフェタミン（MDMA、エクスタシー）

メチルフェニデート

フェンテルミン（phentermine）

シブトラミン

幻覚剤

リゼルグ酸ジエチルアミド（LSD）

5-メトキシ-ジイソプロピルトリプタミン（「フォクシーメトキシ［Foxy Methoxy］」）

ハーブ

ナツメグ

オタネニンジン（高麗ニンジン、アメリカニンジン）

セントジョーンズワート

シリアンルー

5-ヒドロキシトリプタミン（5-HT1）作動薬（トリプタン系

アルモトリプタン（almotriptan）

エレトリプタン

フロバトリプタン（frovatriptan）

ナラトリプタン

リザトリプタン

スマトリプタン

ゾルミトリプタン

オピオイド

ブプレノルフィン

フェンタニル

ヒドロコドン（hydrocodone）

ペチジン

オキシコドン

ペンタゾシン

トラマドール

その他

ブスピロン

クロルフェニラミン

デキストロメトルファン

グラニセトロン

5-ヒドロキシトリプトファン

レボドパ

リチウム

メトクロプラミド

オランザピン

オンダンセトロン

リスペリドン

リトナビル

トリプトファン

バルプロ酸

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