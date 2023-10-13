skip to main content
MSDMsd マニュアル家庭版
Search icon

スルホンアミド系薬剤

薬剤

一般的な用途

起こりうる主な副作用

マフェニド

スルファセタミド（sulfacetamide）

スルファジアジン銀

スルファドキシン

スルファメチゾール

スルファニルアミド（sulfanilamide）

サラゾスルファピリジン

スルフイソキサゾール

トリメトプリム/スルファメトキサゾール

尿路感染症（サラゾスルファピリジン、スルファセタミド［sulfacetamide］、マフェニドを除く）

スルファニルアミド（sulfanilamide）： 腟の炎症（腟炎

サラゾスルファピリジン炎症性腸疾患

スルファセタミド（sulfacetamide）：眼の表在性感染症

マフェニドおよびスルファジアジン：熱傷（やけど）に対する局所使用のみ

トリメトプリム/スルファメトキサゾール：メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（Staphylococcus aureus）（MRSA）など、他の抗菌薬に耐性のある感受性菌による皮膚感染症

吐き気、嘔吐、下痢

発疹、アナフィラキシー、血管性浮腫などのアレルギー反応

尿中結晶（まれ）

白血球数と血小板数の減少

日光過敏

ワルファリンと併用すると出血が起こりやすくなる可能性あり

G6PD欠乏症の人（表「貧血の主な原因の詳細」を参照）では、赤血球の分解（貧血）

G6PD = グルコース-6-リン酸脱水素酵素欠乏症。

関連するトピック