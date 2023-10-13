スルホンアミド系薬剤
薬剤
一般的な用途
起こりうる主な副作用
マフェニド
スルファセタミド（sulfacetamide）
スルファジアジン銀
スルファドキシン
スルファメチゾール
スルファニルアミド（sulfanilamide）
サラゾスルファピリジン
スルフイソキサゾール
尿路感染症（サラゾスルファピリジン、スルファセタミド［sulfacetamide］、マフェニドを除く）
スルファニルアミド（sulfanilamide）： 腟の炎症（腟炎）
サラゾスルファピリジン：炎症性腸疾患
スルファセタミド（sulfacetamide）：眼の表在性感染症
マフェニドおよびスルファジアジン：熱傷（やけど）に対する局所使用のみ
トリメトプリム/スルファメトキサゾール：メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（Staphylococcus aureus）（MRSA）など、他の抗菌薬に耐性のある感受性菌による皮膚感染症
吐き気、嘔吐、下痢
尿中結晶（まれ）
白血球数と血小板数の減少
日光過敏
ワルファリンと併用すると出血が起こりやすくなる可能性あり
G6PD欠乏症の人（表「貧血の主な原因の詳細」を参照）では、赤血球の分解（貧血）
G6PD = グルコース-6-リン酸脱水素酵素欠乏症。