George Newman, MD, PhD
専門分野と専門知識
- Neurology, Vascular Neurology, Spinal Disorders
学歴等
- Medical School: University of Virginia School of Medicine, Charlottesville, VA
- Residency: Internal Medicine, Roger Williams Medical Center, Providence, RI
- Residency: Neurology, University of Virginia, Charlottesville, VA
資格
- American Board of Psychiatry and Neurology – Neurology
- American Board of Psychiatry and Neurology – Vascular Neurology
- American Board of Psychiatry and Neurology – Neurocritical Care
主な受賞歴、業績、出版物
- Osler-Blochley Award, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
- Over 60 articles in peer-reviewed journals
