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Mark A. Farber, MD, FACS
専門分野と専門知識
- Vascular Surgery, General Surgery
所属
- Professor and Chief, Division of Vascular Surgery
- University of North Carolina
- Program Director in Vascular Surgery; Director
- University of North Carolina Aortic Network
学歴等
- Medical School: Tulane University School of Medicine, New Orleans, LA
- Residency: General Surgery, University of North Carolina, Chapel Hill, NC
- Fellowship: Vascular Surgery, University of North Carolina, Chapel Hill, NC
資格
- American Board of Surgery – General Surgery
- American Board of Surgery – Vascular Surgery
主な受賞歴、業績、出版物
- Over 130 articles in peer-reviewed journals
担当トピックおよびコラム