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MSDMsd マニュアル家庭版
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Mark A. Farber, MD, FACS

専門分野と専門知識

  • Vascular Surgery, General Surgery

所属

  • Professor and Chief, Division of Vascular Surgery
  • University of North Carolina
  • Program Director in Vascular Surgery; Director
  • University of North Carolina Aortic Network

学歴等

  • Medical School: Tulane University School of Medicine, New Orleans, LA
  • Residency: General Surgery, University of North Carolina, Chapel Hill, NC
  • Fellowship: Vascular Surgery, University of North Carolina, Chapel Hill, NC

資格

  • American Board of Surgery – General Surgery
  • American Board of Surgery – Vascular Surgery

主な受賞歴、業績、出版物

  • Over 130 articles in peer-reviewed journals

担当トピックおよびコラム

担当トピック