MSDMsd マニュアル家庭版
Michael F. Cellucci, MD

専門分野と専門知識

  • Pediatrics, Primary Care

所属

学歴等

  • Medical School: Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University, Philadelphia, PA
  • Internship: Pediatrics, Nemours/Alfred I. DuPont Hospital for Children, Wilmington, DE
  • Residency: Pediatrics, Nemours/Alfred I. DuPont Hospital for Children, Wilmington, DE

資格

  • American Board of Pediatrics - Pediatric Hospital Medicine
  • American Board of Pediatrics - General Pediatrics

主な受賞歴、業績、出版物

  • Fellow, American Academy of Pediatrics