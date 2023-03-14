Michael F. Cellucci, MD
専門分野と専門知識
- Pediatrics, Primary Care
所属
- Clinical Associate Professor of Pediatrics
- Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
- Attending Physician, Diagnostic Referral Division/Solid Organ Transplantation
- Nemours/Alfred I. duPont Hospital for Children
学歴等
- Medical School: Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University, Philadelphia, PA
- Internship: Pediatrics, Nemours/Alfred I. DuPont Hospital for Children, Wilmington, DE
- Residency: Pediatrics, Nemours/Alfred I. DuPont Hospital for Children, Wilmington, DE
資格
- American Board of Pediatrics - Pediatric Hospital Medicine
- American Board of Pediatrics - General Pediatrics
主な受賞歴、業績、出版物
- Fellow, American Academy of Pediatrics