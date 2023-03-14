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MSDMsd マニュアル家庭版
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James R. Berenson, MD

専門分野と専門知識

  • Hematology/Oncology, Multiple Myeloma

所属

学歴等

  • Medical School: University of California San Diego School of Medicine, San Diego, CA
  • Internship: Internal Medicine, University of Utah Medical Center, Salt Lake City, UT
  • Residency: Internal Medicine, University of Utah Medical Center, Salt Lake City, UT
  • Fellowship: Hematology/Oncology, UCLA Medical Center, Los Angeles, CA

資格

  • American Board of Internal Medicine – Internal Medicine
  • American Board of Internal Medicine – Medical Oncology

主な受賞歴、業績、出版物

  • President, Oncotherapeutics
  • Over 275 articles in peer-reviewed journals

担当トピックおよびコラム

担当トピック