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James R. Berenson, MD
専門分野と専門知識
- Hematology/Oncology, Multiple Myeloma
学歴等
- Medical School: University of California San Diego School of Medicine, San Diego, CA
- Internship: Internal Medicine, University of Utah Medical Center, Salt Lake City, UT
- Residency: Internal Medicine, University of Utah Medical Center, Salt Lake City, UT
- Fellowship: Hematology/Oncology, UCLA Medical Center, Los Angeles, CA
資格
- American Board of Internal Medicine – Internal Medicine
- American Board of Internal Medicine – Medical Oncology
主な受賞歴、業績、出版物
- President, Oncotherapeutics
- Over 275 articles in peer-reviewed journals
担当トピックおよびコラム